根據《美麗島電子報》最新民調「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」，副總統賴清德以33.0％領先，新北市長侯友宜以19.8％排第二，台北市長柯文哲以17.9％列第三。柯今被問：「2024你一定要當正的嗎？有沒有可能只是人家的副手？」他回應心無罣礙，更該討論的是誰對台灣較好，有沒有能力當、有沒有準備好。媒體人吳子嘉追問，心無罣礙是「接受任何可能性嗎」，柯表示「不會排除任何可能性」。

柯文哲今(26日)在宜蘭掃街時接受《董事長開講》網路節目電話專訪，來賓錢怡君問他是否自己要去爭總統大位，還是有藍白合的機會。柯文哲回應，台灣社會只關心誰選得上，從來沒有關心誰做得好；君子守時待命，反正每天快樂地過，凡事都要準備，他現在很認真在做很多準備，選舉都是最後半年的事，兩年前就做自己該做的事，就放鬆心情吧。

吳子嘉提及最新總統大選民調，詢問柯文哲看法。吳指出根據《美麗島電子報》民調，若是賴清德、柯文哲、國民黨主席朱立倫的「三腳督」組合，則48.8%民眾認為賴適合擔任下一屆總統，柯獲30.5%，朱獲7.4%，表示柯單獨選總統是有當選的可能性。

柯文哲回應，茶餘飯後當聊天就算了，認真做事由天決定。他在當醫生時，在台大醫院加護病房每天看人抬進抬出，所以他認為，認真過每一天，其他由天決定，想東想西做什麼？

吳子嘉接著提醒柯文哲「你到年底就變成失業老人」，柯文哲回應，他是台大醫院借調出來的，不會失業，他現在身分是台大醫學院教授，借調台北市政府當市長，他12月25日要回台大醫院報到。

錢怡君再提問：「2024你一定要當正的嗎？有沒有可能只是人家的副手？」柯表示，他心無罣礙，對他來講還是那句話，每天在討論誰選得上，要不要討論一下誰對台灣比較好，有沒有能力當、有沒有準備好，他也希望台灣社會能慢慢走向誰當會比較好、有沒有能力當，每天都在研究誰會當選，真是受不了。

吳子嘉追問，心無罣礙是接受任何可能性嗎？柯回應，意思是「不會排除任何可能性」，並接著強調，不要對這種名利太過牽掛。