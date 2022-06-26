大陸樓市陷入罕見的低迷氣氛，尤其是3、4線城市的房地產更加難賣。樓市低迷對於大陸地方政府收入減少，形成巨大的財政壓力，為此不只開發商想出促銷房地產的怪招，例如河南祭出大蒜、小麥換房之外，還有些地方政府的促銷手段更加匪夷所思。廣西玉林傳出「買樓送工作」的驚人之舉，還要求各個部門公務員兼職中介幫忙賣樓，達不到指標還會影響個人升遷。

據香港《經濟日報》報導，一位在廣西玉林鄉鎮任職的公務員李書朋向陸媒《觀濟觀察報》透露，他自2月起就被市政府安排了擔任賣房仲介的工作，從調查村民的買樓意願，到利用各種大型活動宣傳政府補貼政策，再到每周安排包車送村民到城裡看房，每周7天幾乎沒有休息的日子。

報導說，與一般中介不同的是，公務員李書朋不會從房地產開發商手上獲得任何獎金，而是希望村民買樓和填寫補貼申請表時，在「推薦單位」一欄寫下他部門名字。這個動作關係到他所在部門的人口進城工作考核，整個玉林市各層級部門目前都以此進行排名，因此也關乎他個人的工作績效。

李書朋媒體透露，市政府年初召開了一次大會，定下了今年全市各層級部門需完成推薦村民買樓8000套的任務。在這個任務目標下，不論司法還是教育，各直屬機關部門、縣、鎮、村爭相比拼帶團看樓。像2月份組織的一個城區買房團，負責的是玉林北流市高級中學，興業縣司法局也安排了50多名員工看樓。

而為了完成考核指標，公務員還積極發動親戚朋友買樓，甚至讓親戚朋友發展「下線」。李書朋還透露，他一名同事已說服了妹妹買樓，提前預定了指標。

報導說，此一現象的背後原因是地方樓市持續低迷、庫存壓力大，作為4線城市的玉林尤其嚴重。根據近期銀行的數據顯示，算上潛在供給數量，當地的房地產庫存要10年以上才賣得完。而房產買氣低迷，主要是縣城裡就業機會不多，如果不是到就業機會較多的廣東，很多人寧可留在農村，生活還比較安逸一些。