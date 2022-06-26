雖然台灣超商店數眾多，不過每家分店的店名都不一樣，不過有網友發現，通常用來方便管理、記錄的店名，竟有不少店家大作文章，取名「板橋大庭店（板橋大停電）」、「北斗七星店」等新奇古怪的名字，吸引不少網友朝聖分享。

原PO在個人臉書發文表示，「那個，店名不能好好取嗎？」仔細一看才可發現，原來男子列出了各種不同的奇特店名，除了「無尾熊門市」、「板橋大庭店」、「科南（柯南）門市」等各式名稱，還有店家把特產、金庸小說當成店名，取名「東港鮪魚店」、「龍潭虎穴店」、「和美郭靖店」、「和美黃蓉店」等，甚至還有香港取自四大天王英文名字的「員林安迪（Andy Liu，劉德華）店」、「員林黎明店」、「員林學友店」、「員林富城店」。

對此，許多網友紛紛笑說「開店名字可以參考」、「楊梅吐氣跟北斗七星讓我崩潰了」、「台灣人就是有創意」、「不知道令狐沖、張無忌的店啥時候會開？」、「衝一波忠孝夜店了啊」、「員林四大天王超商笑翻」、「怎麼沒有阿公店」，不過也有人指出，「人家板橋大庭是因為大庭新村，新竹是真的有護城河存在，都是很在地的名字，並沒有亂取好嗎？」