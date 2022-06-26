看電視能長知識，還有機會獲得意外之財，你能相信嗎?美國一名男子從專門傳授買樂透策略的電視節目中獲得啟發，花了將近90天實測，沒想到竟如期實現中大獎願望，讓他贏得「勁球獎」10萬美金(折合台幣約297萬元)。

根據南卡羅萊納州當地電視台WCIV報導，一名男子因為看了全球知名品味節目《旅遊生活頻道》（TLC）的「樂透改變我一生」（Lottery Changed My Life），不抱期待的遵照指示，以每週25塊美金(約台幣740元)的策略購入彩券，就這樣堅持3個月的時間。

他提到自己只是一昧模仿節目教的方法，也沒有多想，只覺得不試白不試。沒想到第一週就幸運入袋500元(約台幣1萬4,000元)美金，計畫進行到第七週時，準備使出大絕招購買一張「勁球獎」彩券，也多虧妻子發現匹配了5組號碼，這才讓他抱走10萬獎金(約台幣297萬元)。「我就快完成3個月挑戰，總之我要先去買一台新車!」