台灣手搖飲料店林立，不時也會徵求門市店員，一名網友發文指出，發現自己老家附近的50嵐有一名店員就做了10多年，認為做飲料薪資不高，好奇對方為什麼沒換工作。就有內行網友出面解答，生意好的飲料店，店長靠分紅就有很可觀的收入，甚至不輸科技業。

原PO在PTT八卦板以「什麼人可以在50嵐搖飲料超過10年？」為題發文表示，自己老家有一間開超過10年的50嵐，最近發現其中一名店員已經做了10多年，從20幾歲做到30幾，不解對方看起來一表人才，為什麼不去一般公司上班，好奇「50嵐當到店長有4萬嗎？」

貼文引起討論，不少人直言飲料店薪資不差，「一般公司薪水也差不多這樣啊」、「一堆人情願當外送也不去公司，現在公司薪資太可笑了」、「說不定那間就是他老爸的」、「有的是上面出錢，兒子當老闆兼顧店」、「自己開或老員工一個月5萬多」、「以職業什麼的來定位定義一個人也很無謂」、「看不起搖飲料的喔？人家如果是老闆收入屌打你」。

也有網友指出，其實有些飲料店賺很大，不能用兼職工作的角度來看，「生意好的店全部扣完，一個月純益20萬以上，如果店面又是自己的，那更不得了」、「冷飲是超好賺的，第一賣冰（飲料）第二做醫生」、「店長不是領月薪的，熱門的點你業績好，分紅是能跟科技業拚的，我弟弟就是大苑子竹科附近的店長，接單接到手軟」。

還有人點出額外一項優點，「認真回妹子多，還可以挑老婆」、「把妹方便，無價」、「店自己家的吧，還可以僱用年輕高中生」、「他都跟女大學生一起上班」、「他可以常常面試年輕學生妹耶，你可以嗎？」