國發會主委龔明鑫代替政務委員鄧振中，率領台灣「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」代表團，25日參加駐美代表處的歡迎酒會。龔明鑫表示，這是為參加選擇美國投資高峰會暖身，也強調台美合作牽動產業進步，是對世界的責任。

國發會隨即在臉書發文，強調這場選擇美國投資高峰會規模是歷年最大，而台灣代表團參與人數也是史上最多，在美方已將台灣列為優先市場的情況下，希望透過這次盛會，「龔主委出任務」，深化台美經貿關係。

龔明鑫表示，台美在許多重要的產業，如半導體、5G網路及電動車產業的技術都是世界領先群體，如果台美合作的速度慢下來，這些產業的進步也會慢下來，因此台美間的合作，不僅是商機的創造，更是對世界的責任。

美國商務部助理部長范卡塔拉曼表示，在很多議題上，台灣是公認的、值得信賴的美國夥伴，商務部也將台灣列為優先市場，期待美台能持續深化雙邊經貿關係。

范卡塔拉曼表示，台灣是美國第8大貿易夥伴，日前美台也宣布21世紀貿易倡議，美台經濟關係密切，會繼續深化美台經貿關係，推動貿易優先事項，透過美台共享的價值觀，能讓企業與勞工都受惠，雙方持續成長。