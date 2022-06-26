食藥署陷快篩EUA風波之中，國民黨立委賴士葆怒轟，快篩劑的大餅利潤高達300億，過去當民眾在為搶不到快篩劑發愁，廠商忙著搶食這個利潤驚人的行業，拿到食藥署的EUA就像挖到金礦，326多家廠商申請送件，只有10分之一的幸運者可以搶到珍貴的特許，外界質疑8家有問題，仗勢著蘇貞昌庇護，吳秀梅傲慢卸責，不願意說明審查流程。

賴士葆指出，吳秀梅不願意解釋為什麼小吃店、賣菜的、墨水匣公司、遊戲公司都可以火速拿到許可。吳秀梅不願意回應多家廠商申請EUA被要求補件，立即無縫接軌接到公關公司來電表示可以協助順利快速的拿到許可，這些都是內神通外鬼的疑點。

賴士葆說，吳秀梅應該說明邵博士顧問公司的官網公開且毫不避諱的寫著，「我們的醫材顧問經理在加入邵博士顧問有限公司之前是TFDA（食藥署）的審查員、我們了解TFDA的審查流程並與TFDA審查人員建立及維持了良好的關係」。

賴士葆強調，為了吸引廠商委託協助代辦，清清楚楚的寫著食藥署的離職官員去當申請廠商的門神，強調政商關係良好容易拿到許可，這樣涉及官商勾結圖利他人、涉嫌洩漏工商秘密罪和違背旋轉門條款的嫌疑。

賴士葆痛批，蘇貞昌和吳秀梅一起唱和說只追究黑心廠商，難道政府官員對於這些沒有利益迴避，涉嫌官商勾結的諸多疑點不需要說明清楚、不需要負起政治責任嗎？吳秀梅堅持不下台，請大家記住她的嘴臉和談話，尤其她的怠惰失職，選舉的時候再算總帳。