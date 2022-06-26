受到俄羅斯入侵烏克蘭，造成歐洲大部分地區的化石燃料供應出現壓力，許多歐洲國家開始擬定應變政策，其中荷蘭將決定建造核電廠。據報導，下星期荷蘭內閣政府將公佈2座新核電廠的建造計劃。氣候和能源部長羅伯‧傑登(Rob Jetten)表示「核電是所有可再牟生能源的重要後盾。」

荷蘭時報報導(Nl Times)，受化石燃料供應不穩與價格劇烈波動的影響，荷蘭下議院(Tweede Kamer) 的大多數議員達成了「使用核電」的一致共識，他們敦促能源部製定核電站的開發計劃，並且先核准了50億歐元的前期資金，可謂是非常急迫。

能源部長傑登表示：「我們完全支持，並且積極開發風能、太陽能等各種可永續能源，但是，我們的能源組合中，仍需要無二氧化碳的穩定能源，也就是核能。」

不過，核電廠也不是說想要蓋就能蓋，荷蘭已許久未建造過核電廠，因此傑登又說：「政府需要找到願意且具有安全建造核電廠的廠商，同時，核電計劃仍需數年時間才能完整制定。」

博爾塞勒核電廠(Borssele Nuclear Power Station)是荷蘭目前唯一運轉中的核電廠，採用1座485百萬瓦的壓水爐(PWR)，於1973年運轉，如今已49年。荷蘭政府的新核電廠計畫，是指該電廠再添加2座反應爐。