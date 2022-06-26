NBA選秀會剛落幕，亞洲頂級好手在這次全數落選，相當可惜，但通往聯盟仍有其他方式，今天據查拉尼亞(Shams Charania)透露，溜馬選擇與大陸好手曾凡博簽約，並給予他夏季聯賽的出場資格，此外據《印第安納星報》報導，溜馬同時還簽了3名落選新秀，他們也會參加夏季聯賽，與曾凡博成為競爭對手。

Updated Pacers Summer League Roster:



Isaiah Jackson

Kendall Brown

Bennedict Mathurin

Andrew Nembhard

Eli Brooks

Fanbo Zeng

Jermaine Samuels

Duane Washington Jr

Terry Taylor

Tevin Brown



🔥🔥



Again, I doubt Duarte will play and I am unsure of York/Hinton's two-way status' — Josh Padmore (@JPadmore92) June 26, 2022

曾凡博在這次選秀會落選，但他的努力被溜馬看見，選擇與他簽下合約，得到夏季聯賽出賽權，他能夠在比賽中繼續展現自身實力，但他的競爭對手相當多，溜馬也簽下了落選秀Jermaine Samuels Jr.、Eli Brooks、Tevin Brown，他們簽的都是《Exhibit 10》合約，此類型合約為非保障底薪約，但也有機會轉成雙向合約。

而這幾位好手可不好惹，Samuels Jr.今年23歲，身高201公分體重104公斤，是NCAA一級維拉諾瓦大學2018年奪冠成員，去年賽季也與球隊闖進全美4強，平均貢獻11.1分6.5籃板。Brooks也是23歲，去年隨密西根大學打進16強，平均貢獻12.8分3.7籃板2.9助攻。Brown效力莫瑞州立大學，去年有16.8分5.6籃板3.1助攻成績。

Jermaine Samuels Jr., anyone?



👷 Hustle

🧩Versatile

✅ Makes Smart Plays



A guy that has an impact beyond the box score, but does well there too. Had a sneaky 14 Point, 11 Rebound outing vs Tennessee here.#NBADraft #DraftTwitter pic.twitter.com/JAmmEIMA72 — Stephen Gillaspie (@StephenGHoops) November 24, 2021

曾凡博的出現為大陸籃壇燃起希望，在周琦、王哲林後就沒球員能踏進NBA，也讓CBA祭出「雛鷹計劃」，選出9人讓他們赴美國闖蕩，曾凡博便是其一。而他2020年被《ESPN》評為四星高中生，創造大陸球員在ESPN高中生排名歷史紀錄，接著則放棄大學直接投身G聯盟，如今將參加夏季聯賽，離夢想更進了一步。