鐵道專家蘇昭旭（中）希望建立一套宏觀的世界火車分類學（簡立欣攝）

「我希望讓台灣鐵道迷『從井口到蒼穹』！」鐵道專家蘇昭旭追火車追了24年，但過去只有寫台灣或日本火車的書，才賣得好。他認為台灣鐵道迷的視野太侷限，因此他希望建立一個宏觀的世界火車分類學，胸壑中能有世界政治經濟史、世界戰爭史，讓別人提到鐵道迷時不會只想到拍美照、玩模型的「鐵道宅」。

蘇昭旭昨（26）日在陞暉恰鐵道主題咖啡店發表《世界的觀光鐵道》、《世界的蒸汽火車》等2本新書。他表示，從1804年蒸汽機車誕生，至今經歷了200多年歷史，種類繁多，但其實國際上已經有一套實用的分類學。他憑著對火車的熱愛，宛如一個蒸氣機車的「生物學家」，用盡一生力量去採集樣本，甚至為了替火車分類還去學德文。另外他也劃分了「觀光鐵道」和「文化資產鐵道」的差異。這些是累積人生20多年歲月、歷經50多國的考察與統計，才建立出這樣一套「鐵道知識分類學」。

書中也連結世界政治經濟史、世界戰爭史。例如提到台灣鐵道之父劉銘傳1887年創建台灣鐵路時，卻採用跟日本相同的窄軌1067mm，這也使得甲午戰爭前後，日本從清廷手中牟取台灣的動機更加強烈。

「國外的鐵道迷不會只看自己國家的火車！」著作等身的蘇昭旭坦言，他只要是寫台灣、寫日本火車的書，就賣得好；但除此之外若是講到其他各國火車，甚至連台灣的阿里山森林鐵路，鐵道迷也不埋單。他直言台灣鐵道迷的視野太小，因此他希望建立一個鐵道相關的知識體系，一個宏觀的世界火車分類學，一本書可以影響20、30年，讓別人提到鐵道迷時不會只想到拍美照、玩模型，而是能讓人尊敬。