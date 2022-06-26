醫生是許多人心目中的夢想職業，不過一名網友表示，自己有朋友重考學士後醫學系已達8年，從未有過面試的資格，沒想到生活全靠家人的他卻對家人情緒勒索，甚至抱怨爸爸浪費自己8年青春，讓原PO相當苦惱。

原PO在Dcard發文表示，77年次、中興土環系的朋友在2015年退伍後，投入學士後醫學系的考試，8年考了7次，目標從醫學系放寬到中醫系，仍然連面試機會都沒有過；期間朋友全靠家人資助，要求爸爸月給15000元生活費說要存錢進補習班，但他不只沒去補習，也不知道到底有沒有存錢。

結果朋友把自己考不上的問題怪罪家人，「當初要考後醫時，我爸也同意、贊同，結果他沒有足夠的錢讓我進補習班，害我只能買錄影帶子自己看自己唸，導致我筆記抄不完、底子沒打好」、「如果我爸當初沒能力資助我，就不要鼓勵我去考啊！害得我都花8年的青春了，這是讓我上了船離不開」。

原PO透露，朋友爸爸為了兒子早上當公職、晚上兼差外送，朋友卻不願先去考公務員，還說自己就是不想和爸爸一樣，認為公務員學歷參差不齊、不想被學歷比自己差的人管，讓原PO憂心「大家覺得該怎麼勸呢？實在不忍心看到他這樣下去」。

對此，許多網友紛紛回應「就是變成個逃避現實的混蛋了⋯⋯」、「就是個找藉口的啃老族，沒什麼好說的」、「他爸自己放任的結果，如果跟他沒有很好，那就遠離他吧」、「花這麼多年就說明他沒那個命，早早認命當公務人員還比較好」。