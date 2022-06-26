41歲南韓「童顏女星」張娜拉今（26日）晚間和小6歲、從事影像工作的圈外男友舉行婚宴，為了保護丈夫的隱私，張娜拉在喜帖特別懇請嘉賓不要外流婚禮日期、場地以及新郎的身分、照片、影像等婚禮相關內容，但仍有親友上傳到IG，所以張娜拉的老公跟著曝光，身高目測180公分，與嬌小的張娜拉非常登對。

張娜拉本月3日在IG宣布即將結婚，對象是小6歲、交往2年多的圈外男友，考量對方並非公眾人物，張娜拉未公開丈夫的身份，但被韓媒指出張娜拉的老公疑似是她在2019年所主演的韓劇《VIP》中的攝影師。而今（26日）是小倆口的大喜之日，他們在首爾瑞草區的戶外婚宴場地宴客，沒有開放媒體採訪，不過韓媒《10 Asia》曝光張娜拉的婚宴現場，可以看到張娜拉梳著優雅新娘髮型，戴著純白頭紗，身穿方領的長袖婚紗，造型古典、優雅；而新郎身穿黑色的筆挺西裝，身材高挑、纖細，目測大概有180公分，讓張娜拉可以小鳥依人。

韓媒還捕捉到張娜拉和丈夫甜蜜接吻的畫面，部分親友們也將婚禮的影像上傳到IG，其中張娜拉邊拿著捧花邊跳舞的影片，被許多網友誇讚實在太可愛、太俏皮了，也讓人感受到張娜拉的新婚喜悅。

根據韓媒 《YTN STAR》的報導，張娜拉的婚禮將在今日晚間6點以不公開的方式舉行，她也在最近公開喜帖，從喜帖中可以看出是以插畫的形式，畫出兩隻緊牽的手象徵小倆口將攜手共度未來，喜帖上方還寫上雙方的英文拼音並寫下「我們結婚了」，甜蜜之情溢於言表。