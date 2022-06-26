美軍一架P-8A反潛機24日飛越台海中線，全程開啟航空識別器，大陸空軍派遣戰機驅離。過程中，雙邊廣播對峙達20分鐘，令外界心驚膽跳。對此，前空軍副司令張延廷表示，如果由廣播驅離升級派機抵近驅離，恐怕21年前南海中美撞機事件再發生。

前空軍副司令張延廷25日在《新聞大白話》指出，現在看這個事件有兩個指標：一是美國強調自由航行，而中共稱台灣海峽不是國際水域，美機接近領空。雙方認知不同，所以中共以後若派飛機升空監視或抵近驅離。張延廷擔憂表示，21年前南海中美撞擊事件，大陸殲-8戰鬥機駕駛黃偉少校墜機失蹤，美國PC-3迫降海南島陵水機場三個月才運回美國，這也發生過的。

中美雙邊廣播對峙情況截錄，美軍P-8A反潛機6月24日下午現身台海，隨後大陸軍機出現。美國海軍：「中共戰機這是美國海軍P-8A」表明身分，再示警：「你正在接近我的飛機意圖不明。」

大陸軍機回應也示警：「我是中國空軍你已接近我領空，立即離開否則我將予以攔截。」說完中文再用英文說一遍。

美軍反嗆：「我是美國海軍軍機，正在沿海國家領空外進行，合法軍事活動，這是由國際法保障的活動。」就這樣來來回回對峙長達20分鐘。

除張延廷擔憂大陸軍機採取抵近驅離，可能有擦撞意外出現。亦有軍事專家表示：「如果在上空發生擦槍走火意外，會重演2000年4月1日，中美軍機擦撞事件，那可能就不好了。」