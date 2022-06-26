台南市南區1名陳姓國小女童26日上午8時許騎腳踏車經過文南路與建南路口時，突遭1名壯碩男子無故從頭部猛踹一腳，尖叫跑回家，陳母出面制止也遭毆傷，幸路人將其制伏報警，警方查出這莽漢竟是現役憲兵，因爛醉無故傷人，依傷害與違反兒少福利罪嫌將安姓男子移送台南地檢署偵辦，國防部憲兵指揮部將他調職，並檢討重懲汰除，台南地院裁定羈押（未禁見）。

25歲安男是個職業憲兵，25日晚間放假逢友人聚會，一群人從26日凌晨徹夜喝酒續攤到上午8時許，散會後他原本打算搭計程車返家，中途還因不勝酒力跌倒，導致渾身受傷，行經文南路與建南路口時，早已爛醉失神的他，無故出腳踹向身旁正騎腳踏車停等紅燈的陳姓女童。

遭襲擊的陳女失聲尖叫跑回家，陳母見狀上前制止也遭攻擊，幸好路人聞聲趕到，一群人將他制伏，陳家母女同遭隨機攻擊，嚇得驚魂未定「還以為遇上小燈泡事件翻版」。

安男被大夥制伏後，被查出竟是1名現役憲兵，警方見他已喝到爛醉如泥，將他帶回警所，直到回復神智，才供稱已醉到不記得做了什麼，對犯案感到懊悔。警方依傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法將安男移送台南地檢署偵辦，檢察官向法院提起聲押。

國防部憲兵指揮部26日獲知消息，第一時間發出聲明，認為他酒後行為不檢，將他調職，並檢討重懲汰除。