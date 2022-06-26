「綠島小夜曲」是50和60年代家戶喻曉的當紅歌曲，首唱這首歌的「寶島歌后」紀露霞今天透露，綠島不是火燒島，而是綠意盎然的台灣島，這也是當年金甌女中老師周藍萍寫給學生李慧倫的一首情歌。

唱紅望你早歸、孤戀花、西北雨等台語金曲，有「寶島首席歌后」美譽的紀露霞今天接受前總統陳水扁「有夢上水」節目專訪，分享她的感人勵志歌唱人生。陳水扁表示，紀露霞歌謠傳承一甲子辦過2場個唱1場當老闆。當年知名歌手陳芬蘭丶蔡咪咪小時候都是紀露霞的得意門生。

許多人都好奇「綠島小夜曲」中描述「椰子樹的長影 掩不住我的情意…」，跟現在的綠島景象不符，紀露霞透露，當年周藍萍作好歌曲後，請她在電台唱出這曲歌，她當時年紀輕，沒想太多，別人要她唱她就唱，後來才知道，周藍萍是要追求他的學生李慧倫，透過這首歌表白，後來也順利結為夫妻。

陳水扁說，這首歌出來後，有許多人以為是現在的綠島，還有人說是被關在綠島政治犯的心情寫照，其實並不是。紀露霞也表示，當時她也以為是綠島是火燒島，後來才知道是形容綠意盎然的台灣島。

紀露霞也提及她家中有兄弟姊妹7人，排行第六，8個月大就送給別人，養父母家比生父母家更貧困。18歲台北市商四年級生，試唱《高山青》被電台錄取，意外走上歌唱之路。

台語片流行年代，紀露霞是最受歡迎的主唱人選，曾為200部台語電影幕後代唱或唱主題曲，並榮獲台語片影展最佳歌唱金鼎獎、陳水扁擔任會長時的文化總會頒給她文化獎，28屆金曲獎也獲頒特別貢獻獎。

紀露霞24歲帶著養父嫁給擊落米格機的空軍英雄高必達。婚後主持《紀露霞時間》15年。不過，她透露，少將退役的高必達晚年失智走失，經過2年找到時已成白骨。也讓紀露霞好一段時間不敢再唱「望你早歸」。