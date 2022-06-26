美國提供烏克蘭的M142高機動性多管火箭系統(HIMARS,俗稱「海馬斯」)，在戰場上初試啼聲，成功炸毀俄羅斯軍隊的指揮所，也炸毀了另1個臨時基地。

烏克蘭第72機械旅是最早使用M142的部隊，他們剛剛發表了一段空拍機所拍攝的戰果確認影片，一處俄軍大型基地，在海馬斯火箭彈的連續轟擊後，立即陷入一片火海，其中幾個BM-27「颶風」( Uragan)多管火箭車還發生殉爆，火箭彈因高熱引燃而亂飛，如同蜂砲一般。

俄軍稱，烏克蘭的火箭砲襲擊了頓巴斯的一處醫院，但這個醫院怎麼看都更像軍營。(圖/Twitter)

資訊公開機構 InformNapalm 表示，海馬斯所轟炸的，應該是俄羅斯第20集團軍的其中一處指揮所，該軍團在烏克蘭東部伊久姆附近(Izium)。

Ukrainian troops destroy Russian column, 2 command posts with US rocket launchers.



Ukraine's 72nd mechanized brigade released footage showing a ruined command post.



This is the movie posted on telegram: pic.twitter.com/UqavlL2aFb — MyCupsOfCoffee (@Mycupsofcoffee) June 26, 2022

這場轟炸後不久，俄國媒體也發表了一篇可能相關的新聞，該新聞稱「頓巴斯一處醫院遭到烏克蘭的強力轟炸」，該影片所呈現的「醫院」，比較像學校的校舍，而且看起來更像俄軍集結基地，因為有許多裝甲車、坦克，以及軍綠色塗裝的架橋車，許多民用車也都畫有Z字符，顯然是軍隊在徵用，整個「醫院」沒有一輛救護車。