結婚是人生大事，不少人都會簽訂婚前契約以保障婚後權益。一名男網友表示，因女友年薪比他少，所以平時不論餐費、房租都由他承擔，沒想到有次向女友詢問結婚意願，對方竟開出3個條件，包括生孩子後要讓女方住月費50萬元的月子中心、夫妻財產要分開等，讓他氣憤直呼，「總覺得很羞辱人，而且被占盡便宜」。

臉書粉專「Dcard出社會」今（26日）分享一篇過去掀起熱議的貼文，原PO表示，他的年薪80多萬元，而女友僅40萬元出頭，因此平時約會吃飯幾乎都是他請客，連房租也是他一人承擔。

他指出，有次向女友詢問結婚意願，沒想到對方竟拿出一張「婚前契約草稿」，其內容有3點要求，包括小孩出生後要從母姓，男方須出資讓女方住1個月50萬元的月子中心、婚後住女方父母買的房子即可，但男方必須負擔餐費、水電網路等費用、夫妻財產分開。

他進一步說明，女友之所以要求婚後財產分開，是因為對方爸媽給了她不少股票，光是每年股利所得就超過他的年薪，「現在我終於知道為何賺那麼少，她還那麼敢花的原因了」，更痛批「總覺得很羞辱人，而且被占盡便宜」。

對此，有網友認為條件合理，不解原PO為何無法接受，「她都給房子了，50萬的月子中心就忍一下吧」、「不用你買房，出月子中心錢、負擔家用好像挺合理的啊」，不過也有人持相反意見，「對方完全沒有討論的意思，就是片面要求你遵守，這種不懂尊重的人不論男女都先放生」。

另有網友直言，「可以就接受啊，不行趕快分一分吧」、「如果雙方價值觀一開始就有衝突，不要等結完婚再來討論」、「講真的，女方態度擺在那，你不能接受就是分開，就算你現在退讓、成婚了，也是心有芥蒂，有小孩的話講這些更麻煩」。