針對工總要求電價分階段調整，這次以3％為上限。對此，經濟部高層表示，3％占這次應調整金額比例太低了，能回收營收太低，今年台電必須調高對汽電共生採購上限，除燃料成本外，還有收購民間電力成本，必須要有一定合理幅度反映，以紓解台電龐大財務壓力。

針對工總聲明，經濟部表示理解且尊重，但針對台電巨額的虧損，至今年4月底累虧損大至852億元，約相當虧損1/4資本額，若不反映全年虧損會更大，因此會在明天電價審議委員會上說明，目前台電壓力相當大，燃料以3~4倍翻倍成本，至年底燃料支出恐達3000億元。

如果這次決定漲價，7月才開始反映，至年底只有6個月可反映新電價，官員說，台電營收約僅增加200多億元收入，對今年虧損壓力還是很沈重。

另一位高層表示，若只反映工總所說的3％，占台電應調金額不到一成，以目前發一度虧一度，若十足反映，恐怕漲幅高達30％，才能弭平虧損，這次台電規劃的方案很精準在規劃調漲的對象及範圍。

知情高層說，全世界各國都在調漲電價，各國漲幅13％~40％不等，很多國家都漲2、30％，德國也漲10幾趴，但台灣電價很低，德國漲16趴和台灣漲10幾趴的比重根本不同，這次電價漲價對工業的影響及成本占比仍很低，以外銷產業出口國際競爭比較上，仍在合理競爭條件範圍內，台灣是已開發國家，以這次電價的調漲來看，影響仍遠小於世界各國。

高層人士表示，電價審議委員會有消費者、工業及商業代表，雖然這次電價調漲要兼顧對通膨的影響，但我國通膨率控制算得宜，因此就看各領域代表，誰的論述比較合理而定。