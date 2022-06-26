2022年世界最醜狗狗大賽(World’s Ugliest Dog)由一隻混血吉娃娃「笑臉先生」(Mr. Happy Face)奪下冠軍寶座。近親繁殖導致牠天生長相歪嘴、歪頭，還患有多項神經疾病、腫瘤，長年被安置在流浪狗之家，直到飼主班納利（Jeneda Benally）將牠帶回家照顧，才能順利活到現在。

根據《紐時》報導指出，「世界最醜狗狗大賽」24日於美國加州圓滿落幕，冠軍是由一隻「無毛生物」光榮奪下，長相神似土狼、狒狒，頭型又像極了大猩猩，這隻名為「笑臉先生」(Mr. Happy Face)的混種吉娃娃成了全場焦點，所有評審一致認為牠實至名歸。

報導指出，牠在被收養之前都生活在極為惡劣的環境中，由於近親繁殖使牠生下來頭歪一邊、舌頭外露、禿毛，連走路、站立都成問題，必須包著尿布過每一天。原先被獸醫宣判只剩一個多月的壽命，幸運的是，遇到來自亞利桑那的女飼主班納利（Jeneda Benally），經過無微不至的照顧後，如今笑臉先生以17歲的高齡狗之姿，比預期多活了10個月。

「笑臉先生」(Mr. Happy Face)與飼主班納利（Jeneda Benally）。(圖/美聯社)

混血吉娃娃「笑臉先生」(Mr. Happy Face)。(圖/路透社)

「那天開始，我發誓要給牠所有的愛，讓牠永遠忘記以前的痛苦。」

擁有50年歷史的世界最醜狗狗大賽，前2年因為疫情停辦，今年如期舉行。比賽大大提升收養率，給了所有樣貌非主流的狗狗值得被愛的權利，除了無人能及的「醜」，正因為笑臉先生展現了強大的生命力，讓人們感受到即使逆流而上，愛的力量足以撼動活下去的信念。