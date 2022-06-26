日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）不但擁有甜美清純容貌，更憑核彈般的I級UU而被封為「東洋乳神」；過去她是偶像團體「假面女子」成員，性感女神形象的人氣爆高。天木純近日釋出她第4本寫真集的辣照，無論一條撐不住胸衣快爆開的春光，或坐在浴室牆邊圓潤到「反光」的絕美身材，全都令粉絲們大噴鼻血。

在天木純近日發布的最新IG動態中，只見她穿著天空藍白邊短版上衣，短袖下僅有兩片布包覆性感身材，胸前則只用一條圈型結繩連繫，類似吊橋般的綁帶設計超火辣，感覺豐滿上圍隨時要繃開，連南半球形狀都隱約浮現，搭配她望向鏡頭的純慾眼神，讓網友直呼：「太綺麗啦！」

而她前一天所PO出的辣照更無敵犯規，畫面中，天木純身著淡紫色超省布料比基尼，上身用形狀兩端繫繩設計類似口罩，但明顯比口罩布料少的胸衣遮掩，身旁掛著蓮蓬頭坐在水藍色瓷磚浴室牆邊，兩個光點明顯在她UU上透出「反光」，更加突顯她的完美身材，粉絲大呼：「歐派！」、「好可愛 好性感」、「從頭到腳全部都超美」、「最高（妳最棒了）」、「此女只應天上有，在人間好危險呀～」。

天木純完美身材吹彈可破。（圖／取自天木純IG）

天木純近日IG追蹤人數已衝到177.7萬，最近在宣傳她的第10部DVD，名稱就叫做《我的女朋友是天木》，雖然受限於新冠疫情仍舊嚴峻，讓天木純無法到海外宣傳，但她也希望趕快能出國遊玩，也好跟熱愛她、不同國家的粉絲們見面。