前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，陳建仁日前表示，副總統賴清德曾致電他關心入黨之事，外界解讀為2024總統大選兩大熱門人選的首度試探。東華大學教授施正鋒26日評論此事時直言，陳建仁「沒那麼善良」，民進黨前立委郭正亮聽聞施正鋒的評論，則嚇了一跳回應「講話那麼直」。

施正鋒26日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，陳建仁可以擔任3個角色，行政院長、台北市長或是選下屆總統，他是真正的總統蔡英文人馬；陳建仁看起來是吃素的，但現在看起來不太像，施正鋒更說，陳建仁「沒那麼善良」，同台的郭正亮跳出來說，施「講話那麼直」。

施正鋒接著表示，賴清德是新潮流裡面較客氣的人，陳建仁則是天主教徒，又是學者的樣子，算是厲害角色，惦惦吃3碗飯，相對來說，賴清德較老實。

施正鋒指出，陳建仁去年底入黨，但是在台北市其實是有爭議的，牽涉到新潮流在台北市沒有要選，所以放他過關。立委林淑芬最近針對食藥署長吳秀梅放風聲，緊接著林秉樞金流事件被爆，中間有在暗鬥。

郭正亮則表示，民建黨2022年九合一選舉如果大敗，黨主席可能要辭職，黨主席、總統蔡英文是在防止這個狀況，因為她要卸任了，又不選了，這就會影響到2024年總統大選的布局。