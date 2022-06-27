美軍一架P-8A反潛機24日飛越台海中線，由南向北飛越台灣海峽，並打開航空識別器，共軍則派遣戰機驅離，中美雙邊廣播對峙超過20分鐘。前民進黨立委郭正亮表示，美國派P-8A偵察機而不用戰鬥機，還是很謹慎，可是到月底若出現軍艦，事情就大條了。

郭正亮26日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，要注意的是月底美國軍艦會不會來，因為美國軍艦每月月底會由南向北經過台灣海峽，這才是值得關注的事；P-8A算什麼，它又不是戰機，美國還是很謹慎，為什麼用P-8A偵察機而不用戰鬥機，表示要慢慢來，可是到月底若出現軍艦，事情就大條了。

國民黨台北市議員游淑慧則認為，美中的對峙，並不是為了台灣的安全，而是兩國競爭的一環，在各個勢力範圍都要比較一下，比如北約把抵制中國大陸的崛起放入會議內容中，讓她不禁表示，只聽過抵制人家的侵略，但沒聽過抵制人家的崛起。