電價若繼續凍漲，不能反映燃料上漲的成本，恐將造成台電今年虧損超過1500億元；從台電虧損預估、台灣供電品質、國際電價來比較，台灣調漲用電大戶的電價，已是勢在必行。

編按：《今周刊》1330期「用電太便宜 電網韌性、產業轉型恐跛腳」一文，引發回響，讀者陸續投書；其中，本文作者透過細部精算，從台電虧損預估、台灣供電品質與電價的國際比較，乃至於國內用電結構等，逐一盤點「台灣必須調漲電價」的具體理由，值得一讀。

為了達成2050年淨零碳排目標，台電調漲電價，特別是調漲用電大戶的電價，已是勢在必行。

台電的虧損與日俱增，從台電官方網站可以看出，台電2022年1至4月底，已經產生469億元的赤字，相較於去年同期獲利147億元，兩者差距616億元。其中，電費收入比去年同期僅增加43億元，但因全球煤炭、天然氣價格大漲，致使台電燃料支出增加高達549億元，是虧損大增的主因。

國際燃料飆漲 台電虧損加劇

進一步從細項分析，燃煤平均輸出一度電的發電成本，由2021年自編決算的1.57元，上漲至2022年2.72元，漲幅73％；燃氣成本由1.92元，上漲至2.58元，漲幅34％。

但，這還不是台電最慘的時候。台電天然氣採購都是來自中油，而中油天然氣5月牌價是每立方公尺約15.96元（未稅），與台電1到5月購買的加權平均單價12.69元（未稅），依然有一定的差價。以今年度台電將使用的天然氣量，乘以其差額，若情況未改善，台電還要額外增加262億元的天然氣成本。

以此推算，台電今年累積虧損總額可能高達1500億元以上，這還不計算中油幫台電負擔一部分的天然氣漲幅，以目前台電扣除核四投入成本後的淨值不到800億元，根本無法承受如此大的虧損。在此之下，若電價再不漲，台電難保不會成為另一個台鐵！

依據世界銀行電力取得報告調查資料，以平均每戶停電次數（SAIFI；全年停電次數／總用戶數）及平均每戶停電時間（SAIDI；全年停電時間／總用戶數），作為各國供電可靠度的評量指標，台灣2019年分別為0.21與0.27，這與歐盟電力品質前五大的德國（0.30與0.25），相差無幾。

換言之，台灣供電品質堪稱可與歐盟「績優生」德國，並駕齊驅，但德國在這波能源危機之前，平均電價已是台灣的4倍。德國的電價，在2020年就達每度31.47歐分（約新台幣11.5元），比前1年漲3.4％，電價已位居歐洲之冠。