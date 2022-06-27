到底是什麼飲食法，竟然只需要短短13天就可以快速減去8-10公斤？這種飲食法竟也是韓團女星維持纖瘦體態的飲食秘招，那就是「丹麥飲食法」，也稱作丹麥皇家醫院飲食法。

●丹麥飲食法 嚴格執行菜單內容、無須斷食

健康管理醫院潘富子營養師說明，丹麥飲食法是丹麥國立醫院針對體重過重，需要進行心臟手術的病患設計的減肥菜單。不需要斷食所以不會過於飢餓，不過得必須確實執行其菜單內容，飲食法的原則有少鹽低鈉、只喝黑咖啡、每天必須喝足2,000cc的水、食物佐醬使用無油醬汁、低油攝取、多吃蛋白質。

大致上來說，早餐可吃黑咖啡與吐司加上水煮蛋；午餐則可吃水煮蛋與生菜或燙青菜；晚餐則是加強蛋白質攝取可吃以魚、牛、羊、雞搭配沙拉。

●身體健康為主 再次執行必須間隔2年

潘富子補充，當執行完這樣的飲食法後，丹麥飲食法強調為了未來長期的身體健康還是要均衡飲食，再次執行時間必須間隔於2年後！而依照丹麥飲食法菜單的吃法，每天攝取的熱量需控制在大約600卡路里，與成人一天建議攝取熱量相差甚遠（成人男性每日攝取的卡路里總量不超過2,500；成人女性則不要超過2,000）。

●恢復正常飲食防復胖 應注意攝取份量

低熱量的飲食可能易感疲倦或情緒較低落等負面問題，潘富子強調，在開始恢復之前的飲食時，食物攝取的份量要慢慢增加並挑選高纖、原形食物為主，避免掉入溜溜球效應。

●快速瘦身有感 這些人不適合

潘富子提醒，這不適合做為長時間保持體重的方法，而且適用對象也不是人人都適合，雖然可快速瘦身讓試驗者快速明顯有感，但這是屬於較為激烈極端的飲食方式，只能被當作是一種減肥的急救章，像是有慢性病、孕婦、產後婦女、月經失調、青少年、高勞動上班族等都不適合。

值得注意的是，在採用此種飲食法想瘦身的人，最安全的做法還是得在執行前與專科醫師或營養師諮詢，確認自己是否合適在進行執行。