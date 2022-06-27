鞋底磨損在所難免，不過其實磨損的鞋底中也藏有健康的線索，原力復健科診所院長侯鐘堡醫師表示，鞋底磨損的位置不同，代表著足部出力點不同，若時常有下肢痠痛的問題，建議也可以檢視穿鞋的習慣。

●從鞋底磨損看腳部健康 常腳痛、腿痛、屁股痛要注意！

侯鐘堡醫師指出，一般正常的走路方式，鞋底磨損最多的位置會是在後外側，前側則稍有磨損。若是前側磨損多，通常代表著腳後跟較緊，平時走路時有重心前傾的情況，此族群容易有足部後側緊繃的問題，包括腳跟、後小腿、後大腿，甚至到臀部、也可能出現坐骨神經痛，建議可多作弓箭步、抬腿等動作伸展。

(圖/今健康提供)

若是外側兩邊磨損多的族群，建議檢視是否走路有「外八足」的情況，又或者是可能有「高足弓」，兩者皆會使得鞋底兩側不斷耗損。外八足多以側躺抬腿等方式訓練臀大肌，藉此調整回腳部。高足弓建議可使用兼具彈力及硬度的按摩球按摩腳底筋膜，並鞋子是否足弓不夠需要更換。

內側磨損多通常和「內八足」及「扁平足」有關，內八足常見原因為大腿內側較緊繃，建議內八足族群可多按摩放鬆大腿內側筋膜，藉此調整回足部。而扁平足則建議可多作如快走等簡易的足底訓練、訓練足弓肌肉，並可增添鞋墊減少足底不適。

●鞋子要多久換一次比較好？醫指６種情況代表該換了

不少民眾避免浪費，鞋子常會穿到真的不能再穿，或是嚴重破損了才更換，這時間往往是好幾年，侯鐘堡醫師建議，鞋子是否該換可從幾點觀察。

(圖/今健康提供)

醫師表示，耗損嚴重、變形自然就該換了，一般建議民眾通常約一年左右就該換鞋，磨損即便是在正常的位置，不斷的磨損下鞋子也會傾斜，使得足底也越來越往該處傾斜。而若像是跑者有紀錄里程數的習慣，以里程數來看約400-800公里就該換鞋。

值得注意的是，鞋子該不該換未必能從外觀看得出來，若是腳底容易長繭、大拇趾長雞眼等，也代表著鞋腳不合出現不當的摩擦。另外，人在走路時最後的出力點會是在大拇趾，若是鞋子大拇趾的位置已凹陷，代表著鞋子已經失去彈性。最簡單也最重要的一點，當發現自己常常腳痛、臀痛、膝蓋痛，特別是在走路時、走路後，這就代表該換鞋了。

●避免新鞋釀足底筋膜炎 醫教買鞋、穿鞋６大要點

換鞋、買鞋，很多人會選擇軟又舒服的鞋款，對此侯鐘堡醫師表示非常不建議，這有如踩在海綿上，腳得不斷的不當出力，自然容易引起腳痛，診間就不乏原本腳沒事，換新鞋之後出現足底筋膜炎的情況，大多就是出自於鞋底太軟，此時就算是新鞋也得換鞋。

醫師建議，買鞋時應注意幾點，首先合腳，尺寸不能太大也不能太小，不能太寬也不能太窄，除了穿進去後約留有一個大拇指的空間外，腳寬也不能太緊或太鬆。

(圖/今健康提供)

而合腳也包括足弓要正確，各種鞋款足弓都有所不同，應選擇符合自己足弓的鞋子。鞋底和鞋子上方的鞋面也要有一定的硬度，讓腳在抬起、著地時都能有良好的支撐，運動鞋等膠料鞋款就會比帆布鞋等布料鞋款來得佳。平時行走時也應綁好鞋帶，並也避免老是穿同一雙，鞋子也需要休息恢復應有的彈力。

日常也有很多人腳痛、腿痛、屁股痛找不到原因，建議在前往檢查時，也可以帶著或穿著平常較常穿的、或是穿完腳就會痛的鞋子請醫師協助評估，看是否鞋款有問題。良好的穿鞋習慣及挑鞋方式，更有助足底健康！