Omicron新變異株BA.4與BA.5來勢洶洶，無症狀確診者潛伏，家用快篩試劑已成為居家常備用品。但台中慈濟醫院感染科主任王瑞興提醒，快篩劑測試要以15鐘為準，時間內出現微弱T線有意義；超過15分鐘才出現，就沒參考價值了。

目前居家快篩試劑屬於抗原快篩，用於檢測人體是否帶有病毒抗原，可以找出正處於感染階段的病人。王瑞興醫師表示，採檢的檢體滴入卡匣後，試劑利用毛細現象將抗原結合物帶至檢測線（Test line，T線）及控制線（Control line，C線）。

檢測線（T線）含有可與抗原結合的抗體，當病毒蛋白通過就會呈現出顏色；控制線（C線）是確保檢體量足夠讓試劑吸收，出現顏色才表示當次測試具參考價值。王瑞興醫師補充，浸泡快篩棒的緩衝液，除了可以純化檢體，也能幫助檢體在試劑流動以利試劑吸收。

「一般家用快篩試劑要在病毒含量Ct值25左右才能檢驗出陽性，只要正確採集檢體，都具有參考價值。」王瑞興醫師指出，快篩劑顧名思義就是「快速」篩檢，只要15分鐘內即可知道結果，放置太久是沒有意義的。

多數人較困惑的是T線出現微弱紅線代表什麼？王瑞興醫師回應，15分鐘內出現微弱的T線，表示體內病毒沒那麼多；但是若超過廠商建議判讀時間才出現T線，則沒有參考價值。

快篩試劑結果，具參考價值的判讀。（圖／台中慈濟醫院、NOW健康提供）

王瑞興醫師發現多數人仍懼怕使用鼻咽快篩且方式錯誤，由於新冠病毒主要攻擊上呼吸道系統，也是病毒集中地。冠狀病毒必須依附在細胞存活，所以做快篩時，要採集到上呼吸道系統的細胞，才能正確檢測出病毒。

王瑞興醫師呼籲，一旦發生咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、胸悶等上呼吸道症狀時，最好做快篩。在使用鼻咽快篩時，不管仰頭或平視，只要將快篩棒深入鼻孔，往耳垂的方向延伸，依成人小孩不同頭型大小，成人深入長度約10到13公分到達鼻咽處，旋轉數圈採集後取出即完成。

最後，王瑞興醫師強調，雖然病毒偶有變異，只要落實勤洗手、戴口罩、定期清消環境，增強自我免疫力，就能降低病毒入侵的機會。