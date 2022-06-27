「我是業務人員，工作壓力大，應酬非常多，每天都吃吃喝喝到三更半夜。」模範糖友蘇先生回憶，「兩年多前公司例行健康檢查時，才發現自己的血糖值超過200 mg/dL，高達8.8%，被診斷為糖尿病！因為從沒想過自己會得到糖尿病，對血糖控制沒有什麼概念，所以一開始心情是真的很慌亂、擔憂，甚至覺得自己怎麼這麼倒楣。」

「不過後來靜下心想想，會演變成糖尿病這個問題，也是自己平常在日常生活中不夠善待自己的身體，身體已經在抗議了。在工作上遇到這麼多棘手問題，最終都能迎刃而解，遇到自己的健康問題，又有什麼不能被解決的？」

於是，我下定決心徹底解決問題，先把「遵從醫囑、規律用藥」作為基礎。說實話，剛開始我有想說能不能少吃一點藥？平常上班忙碌，真的有空好好吃藥嗎? 但是在了解糖尿病可能造成的併發症後，尤其是我自己最擔心的心血管、眼睛相關病變問題，既然要好好控制糖尿病了，就好好的遵照醫師的指示服藥，穩定血糖。」

我覺得糖友最好要自己準備一部血糖機，清楚掌握血糖的狀況。我每天量血糖，才知道吃的東西對血糖有什麼影響，也才能和醫師配合，找到適合自己的治療方案，血糖控制得非常穩定！

(圖/照護線上提供)

另外我也能很自豪地說，除了規律回診用藥外，我很積極的落實個人的「全面砍掉重練計畫」，兩年多以來，我的糖化血色素平均在5.3%左右，我這樣做：

√ 減少應酬。

√ 戒掉抽菸、喝酒。

√ 盡量不要熬夜。

√ 飲食控制: 用糙米取代白米，一餐最多半碗，如果沒有飽足感的話就多吃一些蔬菜。也盡量避免攝取精緻澱粉、甜食、含糖飲料、加工食品。

√ 規律運動: 我每天運動三次，第一次是早上去跑步、快走、伏地挺身、深蹲，做一個小時的運動後，再回家吃早餐準備上班。第二次是下班後，第三次是晚餐後，再到運動場走幾圈。

其實我的砍掉重練計畫，聽起來好像都是老生常談，但依照我的經驗，要好好控制糖尿病，用藥是基本功，過往不好的生活習慣，包含吃喝、生活作息、運動等，必須全部砍掉重練，才能達到事半功倍的效果! 我還想鼓勵其他糖友們，主動積極的和你的醫生討論治療方式、疾病控制狀況，更能確保控糖之路更順暢、更有信心。