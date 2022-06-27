智庫專家指出，在為受威脅的民主夥伴提供武器方面，美國「極度遲鈍」，導致前者陷入易受傷害的脆弱狀態，而這件事本不應該發生；他呼籲美國國會立法規定五角大廈和國務院須每年針對烏克蘭、以色列和台灣的軍售提出報告，藉由確實監督加速相關作業過程。

「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）軍事與政治權力中心主任鮑曼（Bradley Bowman）和該智庫資深研究員、前美國海軍少將及聯邦參議院軍事委員會（SASC）政策主任蒙哥馬利（Mark Montgomery）投書《國防新聞》（Defense News），稱俄烏戰爭帶來的最大教訓，是美國應花費更多心力，在受威脅的民主夥伴遭到攻擊前便提供協助。

專家們表示，最可能導致美國與中國大陸爆發戰爭的原因，就是後者對台灣發動入侵。而對台軍售雖然能提升嚇阻效果，美國在這方面的動作卻極為緩慢；自2019年7月以來，台灣同意自美國採購價值約170億美元（新台幣5050億元）的軍備，但未交付項目已積壓達142億美元（新台幣4220億元）。

以台灣採購的約400枚魚叉陸基反艦飛彈和66架F-16C/D Block 70戰機為例，前者可能到要2028年才會完成交付，後者則為2026年；以色列也面臨類似的窘境，如該國急需更新其老舊的空中加油機隊，最快卻要到2025年才能開始接收KC-46。

專家們指出，少數國會人員雖然偶爾會關注這類問題，但因缺乏固定機制且其他作業繁多，導致監督效果不彰。因此他們建議，國會應立法規定國防部長及國務卿每年針對烏克蘭、以色列和台灣的軍售提出報告，詳細說明預計交付日期、與前一年度是否有所改變、導致時程延誤的原因，以及美國政府正在或可以採取的因應對策。

專家們強調，這類措施將刺激五角大廈與國會及工業界合作，主動且習慣性地尋找加速軍售作業的機會；國會議員和助理也能更有效地監督相關計畫，並確保其他未面臨立即性威脅的國家，不會在重要武器取得優先順位上高過烏克蘭、以色列或台灣。