星座專家唐綺陽分析6/27~7/3星座運勢，本周土星、海王星、冥王星逆行，整體社會充滿懷舊復古的氛圍，隱藏的事物將被揭發，不管好壞的人事物都會被看見。還有一個重要星象就是「開創星座四分相」，每個人都將面對重新開始帶來壓力，思考並商討人生大事，尤其是本周二到周四之間，很可能發生家庭、親子或團隊的問題。

除此之外，本周火星衝刺在牡羊星座，所以年輕人易暴衝，大人應多加傾聽、諒解，同時眾人也要小心情緒躁動、出入注意安全。而本周四到周六之間，正好是火星、冥王星四分入相的時候，嚴肅的規範反而刺激衝突，最好用聰明才智應對，避免硬碰硬。

重要星象：土海冥逆行、開創星座四分相、火星衝刺、火冥四分入相

【工作注意：牡羊、雙子、巨蟹、天蠍】

牡羊：女性貴人給予實質的幫助

雙子：有幫手協助分擔煩惱

巨蟹：出色表現和積極行事會被看見

天蠍：趁勝追擊清晰的事業方向

【桃花注意：金牛、處女、射手、雙魚】

金牛：需適時表現柔軟與真心

處女：明顯感受到周遭的善意

射手：尋找與對方的相處之道

雙魚：多觀察周圍曖昧的訊息

【財運注意：天秤、摩羯】

天秤：支出來自於重大的決定

摩羯：貴人出現成為理財契機

【健康注意：獅子、水瓶】

獅子：適時按摩拉筋解決痠痛問題

水瓶：當心飲食產生的健康狀況