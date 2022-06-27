星座專家唐綺陽分析6/27~7/3星座運勢，本周土星、海王星、冥王星逆行，整體社會充滿懷舊復古的氛圍，隱藏的事物將被揭發，不管好壞的人事物都會被看見。還有一個重要星象就是「開創星座四分相」，每個人都將面對重新開始帶來壓力，思考並商討人生大事，尤其是本周二到周四之間，很可能發生家庭、親子或團隊的問題。
除此之外，本周火星衝刺在牡羊星座，所以年輕人易暴衝，大人應多加傾聽、諒解，同時眾人也要小心情緒躁動、出入注意安全。而本周四到周六之間，正好是火星、冥王星四分入相的時候，嚴肅的規範反而刺激衝突，最好用聰明才智應對，避免硬碰硬。
重要星象：土海冥逆行、開創星座四分相、火星衝刺、火冥四分入相
【工作注意：牡羊、雙子、巨蟹、天蠍】
牡羊：女性貴人給予實質的幫助
雙子：有幫手協助分擔煩惱
巨蟹：出色表現和積極行事會被看見
天蠍：趁勝追擊清晰的事業方向
【桃花注意：金牛、處女、射手、雙魚】
金牛：需適時表現柔軟與真心
處女：明顯感受到周遭的善意
射手：尋找與對方的相處之道
雙魚：多觀察周圍曖昧的訊息
【財運注意：天秤、摩羯】
天秤：支出來自於重大的決定
摩羯：貴人出現成為理財契機
【健康注意：獅子、水瓶】
獅子：適時按摩拉筋解決痠痛問題
水瓶：當心飲食產生的健康狀況
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。