女星王心凌5月在陸真人秀《乘風破浪》重現神曲《愛你》，人氣因此暴漲，連出道前和媽媽同台上節目的畫面都被翻出，可以看到當年42歲的王媽媽穿著時髦，辣露川字肌和美腿，比19歲的王心凌還辣，王心凌也爆料媽媽平常沒穿內衣的習慣，讓主持人吳宗憲開玩笑地求交往。

微博「電視劇透社」近日上傳一段王心凌和媽媽20年前參加節目《我猜我猜我猜猜猜》的片段，主題為「超窈窕！美人媽媽」，只見當時42歲的王媽媽穿著蘋果綠的短版長袖上衣、熱褲和網襪，露出結實的腹肌和勻稱美腿，讓一旁的吳宗憲看得猛誇「好辣」，並介紹她的三圍為34B、24、34，稱很多人說王媽媽長得很像一位已不在的女藝人，原來是1996年過世的資深女星于楓。

王心凌20年前和媽媽一起上節目，母女倆宛如姐妹。（圖／微博@電視劇透社）

王心凌20年前和媽媽一起上節目，母女倆宛如姐妹。（圖／微博@電視劇透社）

王心凌爆料媽媽平常沒穿內衣的習慣。（圖／微博@電視劇透社）

吳宗憲接著邀請當時19歲、還沒進入演藝圈的王心凌入場，膚質白皙、外型秀氣的王心凌，和媽媽站在一起宛如姐妹，王媽媽也爆料某次跟女兒去PUB跳舞，被小夥子搭訕，王媽媽指著王心凌說她是女兒，結果不被男方相信。

此外，王心凌也在節目加碼爆料媽媽平常沒有穿內衣的習慣，「我媽之前有跟外國人交往，然後她就比較外國人的感覺，覺得穿內衣很束縛，她平時穿衣服都只貼胸貼啦！」吳宗憲聽完後忍不住跟王媽媽告白：「太好了！能跟媽媽做進一步的交往嗎？」

王媽媽接著分享凍齡的秘訣，除了保持心情愉快，另一方面則是受到女兒的影響，比較勇於嘗試各式各樣的打扮，心態也會變得比較年輕。