不要自由當隨便！有名正妹在臉書分享搭火車的經驗，她表示買了票卻看到位子被一名阿伯佔住，還跟她嗆聲「火車本來就是自由座」，甚至還想要動手打人，幸虧列車長的救援，以及幫忙監督著阿伯，保護她的安全，讓她十分感動。

一名正妹在臉書社團「爆料公社」發文，她表示搭上一班從桃園往台北的列車，上車之後發現有位6、70歲的阿伯坐著他的位子，她好聲好氣的向阿伯告知「做錯位子了」，豈料，阿伯竟大聲回問「我不能做這嗎？」。

此時，阿伯的老婆將他叫過去「坐另一個對號座」，殊不知，阿伯越想越氣又跑回找她理論「火車本來就是自由座啊！」，大吼「妳要更高級的，妳去坐普悠瑪、太魯閣啊」，並認為「妳不懂啦！我們很常坐，就是自由座啦，聽妳在說肖話」。

正妹委婉地要糾正阿伯的觀念時，她見到阿伯竟然要起身做出打人的動作，所幸阿伯再度被老婆叫回去，她趕緊請列車場來處理，豈料，阿伯又要起衝突，不斷跳針自己的論點「隨便坐，就是自由座」；最後她自己提出換位子，列車長將她安排到親子車廂，到了台北站後她要下車前，赫然看見列車長仍在車廂出口，「原來他擔心老人家對我不利，刻意在車廂間監督著」，讓她很感動。

貼文一出，網友也紛紛留言表示「不要把你所謂的自由當隨便」、「我覺得應該請鐵路警察處理」、「不是老人變壞了，而是那些壞人變老了」、「這種人真的很討人厭」、「誰家的老人快來領喔」、「怎麼什麼樣的人都有啊，能不能有一天是正常的」、「不要臉天下無敵」。