三觀震得稀碎了！有名正妹表示自己在年輕的時候，因為喜歡Cosplay(角色扮演)，在同圈子裡認識了好閨蜜，以及愛上高、帥又幽默的男Cosplayer，豈料，當她與該男要進一步發展時，竟然發現好閨蜜也愛上這位男Cosplayer，她為了不失去對方，便提議「3人在一起」的荒唐的3人行。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示當年18、19歲青春時期，曾因為Cosplay(角色扮演)認識1名女Cosplayer，由於對方很聰明又很照顧她，2人便成為了閨蜜，後來她也在展演會場認識一名男Cosplayer，由於該男高又帥，幽默風趣，便喜歡上了對方。

直到有天，正妹和男子初吻瞬間被閨蜜看到後，閨蜜一臉落寞的向她表示「沒辦法在後面看著你們甜甜蜜蜜」、「如果你們真的要在一起，我不會再出現在你面前」，後來她才知道原來閨蜜也喜歡這位男子，但她為了留下閨蜜與男子2人，便向閨蜜提出「不然我們3個在一起啊！」，便開啟了荒唐的3人行。

正妹與閨蜜正巧都愛上同1個男生，她便提議「3人行」一同見未來的婆婆。（示意圖/shutterstock）

正妹表示，1星期7天，她和閨蜜各自排3天與男子約會，剩下的1天男子則休息，3人也同擠1張床睡覺，男子夾在2個女生中間享齊人之福，甚至，男子要入伍前，曾帶著她與閨蜜去老家見長輩，男子一進家門就向媽媽介紹「這2個有1個可能是你未來媳婦！」。

不過正妹也表示，荒唐的3人行只維持了3個多月，也坦言自己當出是為了想保住男子與閨蜜2人的關係，所以才提出「毀三觀」的奇葩提議，會發表這篇文章，也是要檢討自己年少輕狂做出的後悔決定。

文章一出，網友紛紛留言表示「我看了什麼」、「我準備好爆米花了」、「我只想到妳好大方」、「兩女共一男都不會心靈不平衡嗎」、「男的到底是多帥」、「禮拜天是家庭日嗎？」、「又高又帥的男生就是可以這麼爽」、「你爸媽知道嗎？他們一定很難過」、「三觀震得稀碎了」。