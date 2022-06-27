根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨0時46分發生芮氏規模4.3地震，深度8.7公里，震央位於花蓮縣政府南南西方31.1公里（位於花蓮縣鳳林鎮），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳彥鈞）1110627

台東凌晨8分鐘內連2震 最大規模3.6、震度3級
清晨4時21分花蓮近海規模4.5地震 最大震度3級
15：09花蓮豐濱鄉規模4.1地震 最大震度3級
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