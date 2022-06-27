花蓮縣0時46分發生規模4.3地震 最大震度4級 05:322022/06/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣0時46分發生規模4.3地震 最大震度4級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨0時46分發生芮氏規模4.3地震，深度8.7公里，震央位於花蓮縣政府南南西方31.1公里（位於花蓮縣鳳林鎮），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳彥鈞）1110627 台東凌晨8分鐘內連2震 最大規模3.6、震度3級 清晨4時21分花蓮近海規模4.5地震 最大震度3級 15：09花蓮豐濱鄉規模4.1地震 最大震度3級 #花蓮縣 #3地震 #凌晨 #發生規模 #最大震度4級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮縣深夜連三震 芮氏規模3.4至3.5、最大震度4級 04:042022/06/22 生活 9：30花蓮規模4.1地震 最大震度4級 09:392022/06/21 生活 花蓮凌晨01：13芮氏規模3.7地震 最大震度4級 03:552022/06/21 生活 花蓮規模6.0強震 重點監控7路段 12:282022/06/20 生活 18：48花蓮又地震！規模4.3 最大震度4級 19:082022/06/20 生活 06：32花蓮外海規模5.1地震 最大震度宜蘭台東2級 06:552022/06/24 生活 凌晨持槍搶劫三重洗車場 3嫌遭逮拒答警疑案情不單純 13:362022/06/24 社會 花蓮清晨極淺地震！芮氏規模4.4 花蓮縣4級 05:272022/06/23 生活 平埔族納平地原住民 花蓮縣10原民議員共同聲明反對 18:112022/06/26 生活 地牛翻身 台電：電廠及電網不受影響 10:532022/06/20 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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