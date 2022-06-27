花蓮縣0時48分地震 規模3.5最大震度3級 05:292022/06/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣0時48分地震 規模3.5最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨0時48分發生芮氏規模3.5地震，深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南南西方32.0公里（位於花蓮縣鳳林鎮），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110627 小中風住院16天 連戰康復返家 平埔族納平地原住民 花蓮縣10原民議員共同聲明反對 台師大百位師生 單車環島900公里慶祝百年校慶 #花蓮縣 #發生 #凌晨 #地震 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北豪雨特報 強陣風冰雹恐再現 14:152022/06/25 生活 17公里海岸線 樂活自行車活動登場 16:192022/06/25 寶島 雷電偵測站＋5 保障風場巡修員 04:102022/06/26 社會新聞 高雄男凌晨駕車暴衝撞進騎樓 9機車遭掃倒、1女被撞斷牙 08:272022/06/26 社會 花蓮一周餘震近30起 光豐公路邊坡落石 13:142022/06/26 生活 北市當街追逐尋仇 車輛失控撞號誌桿2人傷 05:272022/06/26 社會 國一南下台中段5車大追撞 零件四散 7人受傷 07:122022/06/25 社會 彰化汽車旅館雙屍命案 男子疑悶死女友後開槍自戕 17:522022/06/25 社會 阿富汗遭地震災害 王毅致電阿國代理外長慰問 18:572022/06/25 兩岸 全台10大落雷區 雲林包辦一半 04:102022/06/26 社會新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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