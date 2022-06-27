根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨0時48分發生芮氏規模3.5地震，深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南南西方32.0公里（位於花蓮縣鳳林鎮），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110627

小中風住院16天 連戰康復返家
平埔族納平地原住民 花蓮縣10原民議員共同聲明反對
台師大百位師生 單車環島900公里慶祝百年校慶
#花蓮縣 #發生 #凌晨 #地震 #公里