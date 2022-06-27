俄羅斯國營電視台今天報導指出，俄國總統普丁（Vladimir Putin）本週將訪問中亞地區國家塔吉克和土庫曼，這將是普丁下令揮軍侵略烏克蘭後的首次出訪行程。

俄羅斯-1頻道（Rossiya-1）的克里姆林宮記者札魯賓（Pavel Zarubin）表示，普丁將訪問塔吉克和土庫曼，然後在俄國首都莫斯科跟印尼總統佐科威（Joko Widodo）進行會談。

造訪塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）期間，普丁將會見塔吉克總統拉赫蒙（Imomali Rakhmon），他是俄國的親密盟友。

札魯賓提到，普丁也將在土庫曼首都阿什加巴特（Ashgabat）出席裏海國家峰會，與會者包括亞塞拜然、哈薩克、伊朗和土庫曼等國的領導人。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國國會上議院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）說法報導，普丁還計畫於6月30日和7月1日訪問白俄羅斯格羅德諾（Grodno），與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）參加一場論壇會議。（譯者：陳彥鈞）1110627