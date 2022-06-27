歌王蕭敬騰24歲師妹李艾薇、和21歲吳霏傳出姊弟戀交往中！時報周刊CTWANT在6月22日直擊兩人作伴去逛家具大賣場，互動相當親密；同場還有吳家長輩、吳家愛犬作陪，一起幫忙挑床墊，看來「艾霏戀」早已獲得男方家長認可。說起艾薇、吳霏兩人，除了同是射手座之外，還先後在《聲林之王2》、《全明星運動會3》同台較勁，現在更是同屬一家唱片公司，彼此之間相當有緣。

艾薇搭上一輛白色休旅車並坐上副駕駛座，前往位於新莊的家具賣場。（圖／本刊攝影組）

抵達家具賣場停車場，下車的除了艾薇（左）之外，還有吳霏（右二）與吳霏的家人，邊聊天邊開心地笑。（圖／本刊攝影組）

6月22日中午12點半，頂著超過30度高溫，身穿牛仔連身短褲的艾薇，辣秀長腿與左肩，正緩緩地走出位於新北市的住所，隨即搭上一輛白色休旅車，熟門熟路地坐上副駕駛座，前往位於新莊的大型組合家具賣場。待車停妥後，這時終於戴著棒球帽駕駛真面目，正是藝人吳霏本尊；而車上成員還有吳家父母、吳霏姊姊，以及吳家愛犬五萬。下車後一行人不急著採買，反而是繼續閒話家常，彼此互動就如家人一般自然不做作。此時吳爸建國先生，似乎講了有趣的笑話，不僅讓吳霏和吳媽開懷大笑，一旁的艾薇更是樂到笑彎了腰，十分捧場。

一行人彷彿一家人般一同前往家具賣場準備購物。（圖／本刊攝影組）

艾薇和吳霏先在賣場餐廳點菜找座位。（圖／本刊攝影組）

下午1點五人一犬進入賣場，正值午餐時刻，大夥兒直奔三樓餐廳覓食，找好位置坐下來享用餐點。和吳霏並肩而坐的艾薇，繼續和吳家人聯絡感情、聊得十分開心。吳霏在父母跟姊姊的面前，全然不避諱就和艾薇打情罵俏起來，突然間他板起臉就對著女友比出中指手勢，然而這不雅舉動卻立即引來艾薇大笑，看來吳霏的搞笑功力，應該大半是得自於父親的真傳。

艾薇與吳霏全家一起坐下來用餐，看來頗聊得來。（圖／本刊攝影組）

2人不知道聊到什麼，吳霏竟然對艾薇比出中指，逗得艾薇當場大笑。（圖／本刊攝影組）

時間來到下午1點半，眾人吃飽後開始從賣場4樓逛起，依序在床墊、衣櫃、咖啡桌和立鏡等處選購商品。當逛到系統衣櫃部門時，面對一時無法決定的艾薇，吳家父母則是熱情地加入幫忙出意見參與討論，就像是為自己女兒採買一樣認真，由此也顯見艾薇在男方父母眼中的重要程度。結帳後，趁著約定送貨時間的同時，吳爸爸先去停車場將車開到定點等候，眾人集合後再改由吳霏駕車，艾薇則同樣坐在副駕、吳家人坐在後座。下午3點50分，車子再度回到艾薇住處，只見吳家父母忙著幫艾薇卸下採購的商品，小巧的艾薇則是站在一旁拿著小件的物品，待吳霏停好車後，五人一犬全部搭著電梯上樓。

大家在床墊區看了很久，應該是在比較各款床墊。（圖／本刊攝影組）

艾薇拿起手機秀出商品照，似乎想請吳霏的媽媽幫忙一起做決定。（圖／本刊攝影組）

1小時後，五人下樓驅車離開，不到半個小時，車子停在新北市新莊區一處住宅，吳霏與艾薇小倆口一起下車進入該社區；至於送走小倆口的吳爸、吳媽、吳姊、吳犬五萬則很識趣地給他們獨處的時間，就此原車離去，直到隔日凌晨1點多，都未見吳霏和艾薇再出門。

近兩小時的過程中，艾薇買了不少東西，由吳霏幫忙推車。（圖／本刊攝影組）

買到的家具家飾裝在後車廂，吳霏先開車送艾薇回家，吳家人一起幫忙將東西搬到艾薇家裡。（圖／本刊攝影組）

對於「艾霏戀」一事，吳霏經紀人回應：「沒有！就是從《聲林之王2》、《全明星運動會3》一直都是很好的朋友，互相也姊弟相稱現在又同在環球唱片，就是師姊、師弟的關係。」而女方艾薇則透過經紀公司「喜鵲娛樂」回應表示，兩人從《聲林》開始就一直是好朋友，艾薇一個人在台北，剛好近期搬家，朋友跟同事們都很熱心幫忙，謝謝大家。」她也透過公司透露和馬來西亞的男友已在日前和平分手，彼此祝褔，「因為對方不是公眾人物，不想因為自己的工作，造成他生活上的困擾，所以沒有即時通知大家，還請大家體諒。」

搬完東西後大家又一起離開艾薇家，開車到位於新莊一處住宅，吳霏和艾薇下車。（圖／本刊攝影組）

吳霏和艾薇兩人單獨進入位於新莊的的社區住宅，直到半夜都未再出門。（圖／本刊攝影組）

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