PCB尖兵金像電（2368）無懼外部逆風，仗著獲利大躍升之勢，持續吸引大型研究機構調高目標價，凱基投顧最新將金像電股價預期升為110元，內外資研究機構中以里昂股價預期最高、衝上112元，帶動股價反攻動能吸睛。

凱基投顧、富邦投顧、里昂、大和資本證券等同步看好金像電營運前景，全數給予超越百元的股價預期，介於103～112元之間，顯示對金像電股價站上三位數、締造新紀錄有極強信心，並不因外部總體經濟因素造成股價波動而有轉變。

金像電5月在大陸封控舒緩後，單月營收月增20％、年增38％，凱基投顧指出，金像電於6月完成第三波擴產，單月最大產值提升，看好金像電第二季營收續創單季新高。

凱基投顧預期，在零組件供應較緩解後，預期全球伺服器第三、四季出貨量分別季增3％與7％，2022年全年增加7.6％、達1,390萬台。此外，英特爾的Eagle stream伺服器平台時程或有遞延，仍無礙金像電下半年產能滿載。

研究機構估算，金像電2022年每股純益7.79元，連續兩年繳出獲利年增超過四成的佳績，2023年每股純益則是9.4元，瞄準叩關每股賺一股本里程碑。