連續幾天的午後雷陣雨，一天比一天小，時間也越來越短，今持續有大雨或雷雨，強度及地點，「要碰碰運氣了」。南海熱帶擾動發展機率大增，不排除發展為颱風，其低壓雲系預計周五起影響台灣。

今各地高溫仍上看36度，上午7點不到，體感已開始發燒了，在戶外稍微待一下子馬上飆汗。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起太平洋高壓北抬，東部地區水氣增多；西半部多雲時晴，午後有大雷雨。

雷雨範圍以山區為主，靠近山區的平地也有機會下雨，端看熱對流發展程度，民眾若於中午過後外出，最好隨身攜帶雨具。

最新模式模擬，靠近菲律賓的南海海域有熱帶擾動發展，吳德榮指出，其機率最高值已提高至90%，發展成颱風的機率也同時增至40%；若成颱將是今年第3號「芙蓉」。

吳德榮分析，就算颱風形成，其路徑將往大陸廣東前進，離台灣還有一大段距離，較不具威脅。不過，周五起低壓外圍雲系移入，全台雲量增多，各地都有局部短暫雨機率，花東、南部最明顯。