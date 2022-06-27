天使與水手爆發肢體衝突。（美聯社）

天使與水手爆發肢體衝突。（美聯社）

天使與水手連日激戰之後終於爆發肢體衝突，雙方27日在天使主場對戰，水手溫克（Jesse Winker）被觸身球打中臀部，主審對投手旺茲（Andrew Wantz）發出警告。憤怒的溫克忽然轉向天使休息區叫囂，主審一下子沒攔住，水手球員紛紛衝出奔向天使休息區。觀眾大喊「天使加油」，幾位球員在混亂中揮拳互毆，8人遭驅逐出場。

Anthony Rendon is throwing jabs with a broken hand lmao pic.twitter.com/kDTXnhB0HS — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) June 26, 2022

整起衝突的發端是「神鱒」卓奧特（Mike Trout），本月中的5連戰他在水手主場大發神威。此次回到天使主場的第2戰第9局，卓奧特遭到水手投手史旺森（Erik Swanson）頭部近身球問候。卓奧特說：「如果你投不好內角就不要投，如果你想砸我就瞄準我的肋骨，別砸我的頭。」

隔天也就是27日比賽首局，天使先發投手旺茲就對水手羅瑞格茲（Julio Rodríguez）丟出頭部近身球，羅瑞格茲閃過。第2局旺茲又砸到溫克臀部，無可避免爆發衝突。雙方混戰數十秒，手腕受傷打石膏的天使三壘手阮棟（Anthony Rendon）都衝出來助陣（用他沒受傷的那隻手）。

"yo can I grab some seeds?"



Raisel Iglesias:pic.twitter.com/4TJ0Z1TUVb — Céspedes Family BBQ (@CespedesBBQ) June 26, 2022

主審驅逐8人出場，包括天使代理總教練內文（Phil Nevin）、水手總教練瑟維斯（Scott Servais）、水手溫克、羅瑞格茲、克勞佛（JP Crawford）、天使投手旺茲、泰普拉（Ryan Tepera）、伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）。

衝突剛剛平息，天使投手伊格雷西亞斯又衝出來向溫克叫囂（他們是紅人老隊友），可能是不滿溫克退場時向觀眾比中指，兩人差點再次打起來，被勸退之後他又從休息室拿起一箱向日葵種子扔往場內！賽後他們預計會遭到更多處分。天使終場2比1戰勝水手，雙方結束本月的8場對戰。