新北市2歲染疫死亡幼童恩恩案延燒至今已兩個多月，港媒《中評社》指出，飽受外界責難的新北市長侯友宜現正面臨政治生涯最大危機，綠營正是算準侯與國民黨保持距離、沒有政黨支援打團體戰猛攻，讓他處於挨打的狀況，雖還不至於影響侯友宜連任，但恐已嚴重削弱他在11月選舉擔任藍營母雞的能量，「對綠營來說非常划算，也看不到有收手的打算」。

《中評社》今（27日）撰文指出，綠營能肆無忌憚地對侯友宜狂轟猛炸，除了該事件涉及幼童生命，易引發社會共鳴、新北市在危機處理上未能及時止血，同時綠營也看中先前侯友宜和國民黨保持距離，讓自己在打團體戰上暴露出極大弱點。《中評社》直言，在此事件中許多藍營人士多選擇觀望，黨中央與立院黨團雖曾就該事件主動開過記者會或發新聞稿，「但也僅止於點到為止，並沒有全黨上下發動力挺反擊，這都讓侯處於挨打狀況」。

《中評社》直言，綠營希望藉此事件將侯友宜拉下以往總是民調最高市長的神壇，「讓應接不暇的侯友宜接下來只能困守新北市，保自己連任」，不能扮演像2018年韓國瑜那樣的角色，在全台帶起風潮，為自己累積更強大的政治能量，也就讓侯對於接下來要攻2024大位的想法有所不同。

《中評社》表示，恩恩是台灣首例兒童重症死亡個案，事後發現是中央的1922與地方的新北市衛生局、消防局橫向聯繫出問題，恩恩爸並不斷追究新北是否有延誤責任，導致孩子錯失黃金時間救治，並在錄音檔陸續被公開後，侯友宜似成了眾矢之的。

《中評社》也提到，侯在2018年曾因妻子出租學生宿舍事件危及選舉，但侯當時以正面對決態度順利度過，選舉結果的大贏證明該事件對侯無傷。但這次的恩恩事件，卻被認為可能比宿舍事件更致命，加上綠營經過四年後，「不論是結合網路側翼或是綠媒政論節目等等的攻擊火力都更加進化，都讓侯友宜即便承諾會『負全責』，都沒能讓事件稍微降溫」。

最後《中評社》坦言，由於此事件已升級到政治攻防，如果侯友宜沒有政黨支援打團體戰，以及反擊綠營的泥巴戰，將很難脫身，讓侯未來產生許多變數，「這似乎都是侯友宜過往選擇和國民黨保持距離時始料未及的」。