同一家子3姊妹一年內陸續罹患癌症，且都是肺癌，機率有多高？大陸就發生這樣的例子，3姊妹均未滿60歲，平常也沒有抽菸習慣，竟全罹癌，讓家人、鄰居驚訝不已。

根據《錢江晚報》報導，林家大姊做了一次例行體檢，發現肺部有一個小結節，雖然她沒有任何不適，仍接受醫師建議動切除手術，不料術後病理報告一看，是「微小浸潤性腺癌」。

幸好發現得早，這顆定時炸彈順利拆除。再過一個月，負責照顧大姊的二姊也做了體檢，結果這次更嚴重，肺部看到更多結節。她找上幫大姊開刀的醫師，手術相當成功，預後良好。

兩姊妹陸續罹癌，讓林家人開始提高警覺，小妹跟著去做體檢，「一如兩位姊姊，一樣是肺癌」。不過小妹並不擔心，手術安排在今年7月，「我的姊姊們都恢復得很好，跟正常人一樣，我發現得早，也會沒事」。

醫師指出，林家3姊妹都不抽菸，也沒有從事特殊職業，基本上會全得肺癌和遺傳有關。家族中若有人曾罹患肺癌，應定期安排檢查。