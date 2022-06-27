美系外資上周出具貨櫃航運報告，其中，不但將長榮(2603)評等由原先的「買進」調降至「賣出」，更將目標價由160元大幅調降至70元，引發業界關注。法人認為，該外資以過去海運市場最恐慌時期去作為假設基礎，且長榮負債比、現金流不可同日而語，以此作為比較基礎調降目標價，有失偏頗。

美系外資表示，為期兩年的貨櫃航運周期有可能在今年9月達到最高峰，隨著塞港緩解及船舶的供應量在明年3月起陸續增加，衰退風險將加劇，調降亞洲航商的目標價，其中，台灣兩大航商長榮、陽明(2609)目標價分別由160元降至70元、186元降至116元，而今年預估獲利超過50元的長榮目標價剩下70元，引發市場議論。

法人認為，該外資以過去海運市場最恐慌的時候為假設基礎來推論，但整體來看，全球現階段運價略有下滑，但平均運價仍高於歷史運價均值，該假設與市場狀況明顯背離。

另外，有業內人士也指出，長榮隨著新船陸續交付營運以符合未來相關環保法規，脫硫設備裝設已有顯著成本優勢、以及全球航線再優化，長榮已脫胎換骨。法人表示，截至2022年第一季獲利逾千億新台幣，且約當現金超過新台幣2000億元，公司負債比已低於40％，財務結構顯著改善。長榮現有船隊仍可帶來穩定現金流量，足可充分支應未來資本支出及穩定盈餘分配。

而該報告中推估長榮2022年及2023年為每股盈餘將達54.67元與38.78元，若仍以0.7倍股價淨值比來推估目標價也明顯不合理。