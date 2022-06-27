Sandy悼剛過世阿公吐結婚隔日最難受 曝老人家最後紀念物：不捨

綜藝天王吳宗憲的爸爸6月16日過世，享壽90歲，當天女兒Sandy在場，用電話連線遠在墾丁出外景的爸爸，讓父子倆隔空送別最後一面，在置辦妥當後事後，Sandy昨天(6/26)發文回憶阿公，吐露他多年來幽默有趣，坦言最難受的是結婚隔天，看阿公在最後的年夜飯上吵著要喝可樂，同時也讓她最感謝，「(阿公)插著鼻胃管，顫抖雙手比讚，祝福我們快樂圓滿」。

Sandy昨天在IG發文，回憶不久前阿公過世的種種，她透露阿公的後事剛好辦在她難得的休假日上，「太陽很大，曬得全程戴口罩的我，滿身汗，但口罩上的淚等忙完都乾了」，自己是那種大事不太會哭、小事又哭又叫的類型，「阿公走了，一家人都白衣，我們選擇快樂送行」。

Sandy最感謝阿公的幽默感，他那無可救藥的幽默感成了吳家人最好的遺傳，讓他們在任何荒誕無稽的場合，都能面對應對，而在讓人傷感的喪事場合，一家人唱詩歌並禱告，念了阿公喜歡的詩篇，再用破破的台語跟阿公說說話，吐露一直都愛跟他老人家說話，而Sandy出道後，阿公一直是她的忠實觀眾，如今她需要慢慢習慣，「這一輩子搞笑的老傢伙，沒有新的鬧事可以跟大家分享了」。

Sandy直言自己阿公「真的超鬧的」，透露阿公有精神疾病，一家子數十年來與他的病共存，「或許正是因為精神疾病已經對我們習以為常，我們更不會用特殊的方式對待它，就是生病，就是看醫生，拿他的笑話笑他，他也跟著咧嘴笑到流目油」，不禁覺得阿公過世，可能對他也是一種解脫，透露阿公病況嚴重時，會往外跑抓不住他，阿公過世後，阿嬤只幽幽地表示他會大鬧地府，吳宗憲聽了笑稱兩老鬥嘴一輩子，都到最後了，阿嬤還不讓阿公去天堂，逗得阿嬤都笑了。

Sandy透露，阿公住進醫院時，剛好是疫情較嚴重的時候，最難受的，是最後一次看他吵著喝可樂，那天剛好是她結婚的隔天，而最感謝的，是當天也是農曆年除夕，「他那天還是有跟我們吃到年夜飯，插著鼻胃管，顫抖雙手比讚，祝福我們快樂圓滿」，Sandy感性地說，知道未來總有一天，會想念阿公想念到哭出來，「但死亡之於我總是慢好幾拍，我還是可以好好生活好好過，真的不是強裝鎮定堅強」。

而在這陣鬧騰後，家人們的生活繼續，Sandy透露爸爸之所以研發了隨身卡啦OK，就是為了愛唱歌的阿公，老人家曾說要在巨蛋辦演唱會，沒想到隨身卡啦OK在阿公晉塔那天，通過專利，「他走了，留給我們值得紀念的專利證明，又可愛又讓人不捨」。