遠東銀(2845)近年積極打造雙語分行環境，自2020年起陸續建置4座雙語示範分行，將雙語服務緊密契合在地客群需求，讓來自世界各國的外籍人士都能放心走入分行。同時，行內設置支援48國語言的雙向翻譯設備，預計在今年底前擴及全台分行。

遠東銀個金事業群副總經理張小倩表示，為響應政府2030雙語國家政策及金管會大力推動建置「雙語分行」使命，遠東銀近年積極打造雙語分行環境，包括鄰近松山機場的台北復興簡易型分行、位於核心區域的台北城中分行及營業部，及靠近桃園機捷沿線的林口分行。

而據勞動部統計，在台外籍移工人數2021年底約67萬人、新住民約57萬人，大多來自非英語系國家。因此，遠東銀除為員工規畫完整外語培訓、給予檢定補助及獎勵機制外，並在雙語示範分行內設置支援48國語言的雙向翻譯設備，預計在今年底前擴及全台分行。

同時，行內另設有專區提供雙語數位服務廣告宣傳資料，未來外籍客戶無論到哪家分行，不僅能以母語輕鬆進行交流，還能從線上了解銀行服務內容。此外，為讓雙語示範分行能呈現獨一無二的樣貌，遠東銀特別將財富管理的「十樂」品牌價值作為分行特色。

遠東銀指出，如台北復興簡易型分行以故事館為定位，期望與客戶分享多元新知，發揮「樂知」精神。台北城中分行以年代風華所呈現的反差感為特色，展現「樂創」的創新氣象。林口分行則是建立音樂沙龍，體現「樂樂」意涵，讓客戶享受金融服務的同時亦能樂在音樂。