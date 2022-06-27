櫃檯買賣中心第10屆第13次董事、監察人聯席會議，會中通過數泓科(6855)、君帆(4584)及奇鈦科(3430)股票上櫃申請案。

數泓科公司主係從事數位手工具產品之研發、製造與銷售，董事長為游祥鎮，推薦證券商係台新證券及日盛證券，申請時資本額1億9216萬1000元；數泓科公司110年營業收入為4億4433萬5000元，稅後盈餘為9627萬8000元，每股盈餘為5.32元；111年第1季營業收入為9084萬元，稅後盈餘為3128萬6000元，每股盈餘為1.63元。

君帆公司主要從事液壓元件、氣壓元件及系統整合之開發、製造及銷售業務，董事長為胡進財，推薦證券商係凱基證券、台新證券及兆豐證券，申請時資本額2億4780萬元；君帆公司110年合併營業收入為11億3692萬3000元，稅後盈餘為1億2307萬9000元，每股盈餘為5.06元；111年第1季合併營業收入為2億8354萬6000元，稅後盈餘為3601萬2000元，每股盈餘為1.45元。

奇鈦科技主要係從事特用化學產品之研發、製造及銷售，董事長為龍筱芬，推薦證券商係中國信託證券、康和證券及合作金庫證券，申請時資本額2億9736萬1000元；奇鈦科技110年合併營業收入為14億9705萬8000元，稅後盈餘為1億3076萬9000元，每股盈餘為4.36元；111年第1季合併營業收入為4億2296萬9000元，稅後盈餘為5130萬3000元，每股盈餘為1.71元。

為配合主管機關將第一上櫃(市)及外國興櫃公司發行新台幣及外幣計價普通公司債之發行程序及相關管理調整與本國公司一致，爰修正本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」，及「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」等相關規定。