台北市現任副市長黃珊珊將挑戰年底的台北市長選戰，何時辭職引起各界關注，國民黨前副發言人楊植斗表示，辭不辭職都有人會罵，但重點是要展現決心。他透露，近日發現加入黃珊珊團隊的國民黨前立委蔣乃辛助理周家宏，竟然穿著便服參與里上事務，一問對方才苦笑說「黃副市長還沒有宣佈參選，咱們還是低調點」。

楊植斗昨（26）日在臉書表示，新竹市長林智堅選桃園，最晚要在7月底辭職遷戶籍，講好聽是「不帶職參選」，難聽則是「落跑市長」；黃珊珊選台北，到現在還站著副市長的位置，講好聽是「專心市政」，講難聽則是「用公務資源拚選舉」。

楊植斗指出，辭與不辭都有人會罵，而若要探討這門「辭職哲學」就不得不提到他的前老闆、國民黨台北市前議員羅智強，雖然最後沒有獲得提名，但他早在桃園市長選戰初期就辭去議員職務，成為2022大選第一個離職的人。

楊植斗認為，辭副市長肯定會犧牲很多資源，一般人都會考慮再三、撐到最後一刻再辭職，不過撐得越久，選民就越看不到黃珊珊的決心，「辭不辭職，重點在你能為市民犧牲多少？你有沒有決心？」

楊植斗透露，近日看到周家宏穿著便服參與里上事務，他好奇詢問為何不穿黃珊珊的背心跑活動，結果對方苦笑說「黃副市長還沒有宣佈參選，咱們還是低調點」。

楊植斗說，當其它人的選舉團隊都已就定位，而黃珊珊的人只能穿便服，站在旁邊乏人問津，豈不尷尬？