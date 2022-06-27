網紅「台南Josh」今年1月遭前妻Amber家暴，不僅新家被破壞，牆上還被寫下「死媽寶^U^」字樣，事後「死媽寶^U^」被網友瘋傳，如今有一名網友在網路貼出高雄市路竹區的區徽，他搞笑表示，路竹區是全台最媽寶的鄉鎮市，只見路竹區的區徽恰好和「台南Josh」前妻留下的符號「^U^」雷同，令大批網友全笑翻，「怎麼又跟Amber有關係啦」。

原PO近日於PTT笑話板發文，要網友猜全台灣最「媽寶」的鄉鎮市是哪裡，並表示答案為高雄市路竹區，原因在於高雄路竹的區徽和「台南Josh」前妻Amber在牆上留下的符號「^U^」相似。

「台南Josh」今年1月遭前妻Amber家暴，不僅新家被破壞，牆上還被寫下「死媽寶^U^」字樣，事後「死媽寶^U^」被網友瘋傳。（圖／翻攝自巴毛律師混酥團）

高雄市路竹區區徽。（圖／翻攝自高雄市路竹區公所網站）

圖文曝光，網友全笑翻，紛紛以「^U^」符號洗板，其他人則留言，「怎麼找到這個的，真的笑死」、「笑死，虧你知道這東西」、「太強了，根本媽寶聖地」、「原來台南Josh住路竹」、「我以為是台南（男）呢」、「笑得我心裡發寒」、「^U^好壞喔！有問過路竹人的感受嗎？」、「死媽寶^U^」、「怎麼又是Amber啦」。

根據高雄路竹區公所網站指出，該區徽的設計，以竹字為造型，下部交叉環而成路。竹似形代表兩個以上的民眾，兩間以上的房屋、是鐵路東、西兩區的意思。竹似形下部交叉則是人與人互動關係，象徵男女共處繁衍後代生生不息的表徵。

另外，外圍的大圖代表路竹居民意見融合一團和氣，顯示容忍的精神；而微笑臉譜是整個構圖的總結，代表路竹區的人，人人以微笑待人，以微笑處事，是開朗的、團結的、祥和的。