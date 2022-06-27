台中一名呂姓男子透過網路遊戲認識9歲女童，私約對方玩車震，後經女童母親察覺異狀，才揭穿此案件。台中地院審結，依妨害性自主罪，判呂男1年8月徒刑，緩刑5年。可上訴。

判決書指出，呂男2021年6月間玩網路遊戲「極速領域」認識年僅9歲的女童，互換通訊軟體LINE之後，呂男於同年月23日晚間駕車接女童，將女童載往1處軍營附近發生性交，再將其載回家，但女童母親發覺異樣，檢查女童手機才驚知呂男的犯行，憤而報警處理，全案經由檢方偵結起訴。

台中地院審理時，呂男坦承犯行，而呂男明知女童未滿14歲，卻仍對其性交，考量其並未違反女童的意願，獨立扶養3名未成年子女，經濟狀況非寬裕，積極與女童達成調解等，給予法定最低刑度仍嫌稍重，依法減刑。

法官指出，呂男無前科，綜合以上情狀，依犯對於未滿14之女子為性交罪，處有期徒刑1年8月，緩刑5年，期間交付保護管束，另須提供80小時義務勞務，接受法治教育3場。可上訴。