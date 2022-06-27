來路不明的草藥千萬別亂吃！腎臟科醫師洪永祥分享，一名母親因憂心兒子「沒喉結、沒長毛」，病急亂投醫，找到一款草藥給他服用，沒想到超有效，第二性徵整個長出來。不料詭異的事情越來越多，直到兒子因偷摸女同學屁股遭學校記大過，這名母親才認真重視問題。

現代小孩發育早、成長迅速，一般來說，男生會在14歲前出現喉結、陰毛、變聲等第二性徵。洪永祥在《醫師好辣》分享，一名媽媽3、4年前覺得當時念國三的兒子「什麼都沒有」，擔心日後影響生育，便找到一款草藥，讓兒子按時服用。

結果一吃見效，「本來什麼都沒有的，現在全長出來了」，媽媽雖然歡喜，卻也開始感到不解，因兒子也長出鬍子、胸毛，連痘痘都狂冒，更離譜的是，「帶女友回家，會在房間裡待上一整天」。

直到兒子念到高三，有一天在學校摸女同學屁股，遭校方記大過，媽媽才驚覺事情嚴重性，找上醫師求助。

「一看就是雄性荷爾蒙過剩」，洪永祥解釋，兒子的睪固酮比正常男生高出3、4倍，檢查無異狀，一問才知道他還在喝草藥，建議他停用半年，狀況才逐漸緩和。