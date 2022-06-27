太空人前役以無安打比賽羞辱洋基之後，27日居然又連續6局讓洋基零安打，眼看慘劇又要發生的洋基終於在第7局反攻，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）第7局轟出陽春炮，解除全隊跨場16局的打擊乾旱。雙方殺到延長賽，洋基藉著「法官」賈吉（Aaron Judge）再見轟以6比3逆轉勝。

「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）首打席全壘打，太空人第4局連續安打得分，先發投手厄奎迪（José Urquidy）一路無安打壓制到第7局，這次史坦頓鎖定第一球就出棒轟到中外野牆外，個人本季第17轟，也喚醒了洋基打線，勒馬修（DJ LeMahieu）接著在第8局擊出兩分彈，將比數扳成3比3。

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9局上太空人請出輪休的頭號猛將阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）上陣代打，洋基不敢硬拚投出敬遠四壞，順利守住第9局。最後半局托瑞斯（Gleyber Torres）藉著保送與暴投一路盜上三壘，此時太空人演出戲劇性雙殺，三振掉打者之後，捕手卡斯楚（Jason Castro）作勢要傳三壘，托瑞斯急忙回壘時竟滑倒受傷，卡斯楚再傳三壘完成觸殺！

太空人10局上以失誤和保送攻占滿壘，但是大好時機卻沒能得分。10局下半兩人出局兩人在壘，賈吉又和系列賽首戰一樣當了英雄，以個人本季第28轟氣走太空人！賈吉賽後稱讚太空人不愧是強敵，此次系列賽戰成2勝2負，本周雙方還剩下1場補賽一決勝負。